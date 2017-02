Klaassen pleit voor extra rust, KNVB wil meedenken

12:41 – Davy Klaassen heeft de bal aan het rollen gebracht met zijn opmerkingen over extra rust rondom de Europese wedstrijden. De aanvoerder van Ajax speelde met zijn club donderdag nog uit tegen Legia Warschau en moet zondag weer aantreden tegen Vitesse. Klaassen denkt dat het een goed idee is om wedstrijden naar de maandag te verplaatsen.



In dat geval heeft Ajax een dag extra rust. "Waarom niet op maandag spelen? Ik vind het wel een goede gedachte, de KNVB zou er eens over na moeten denken. Ik snap best dat je zoiets niet tijdens het lopende seizoen kunt aanpassen, maar als het aan mij ligt, mag dat wel veranderen. De KNVB is er toch ook voor om de topclubs te laten presteren? Dus niet alleen wij, maar ook Feyenoord en PSV", stelt hij in het Algemeen Dagblad.



De KNVB is bereid om mee te denken, maar ziet enkele beren op de weg. "De clubs hebben met de uitzendgerechtigden afspraken gemaakt over speeldagen en aanvangstijden zoals we die nu in de eredivisie kennen. Aan de hand van die afspraken maakt onze competitieplanner, ook in overleg met de clubs, een programma", zegt woordvoerder Koen Adriaanse. "En daarbij houden we altijd rekening met de Europese wedstrijden van onze clubs. Zo zal Ajax na een uitwedstrijd op donderdagavond in de Europa League nooit zondag om 12.30 uur spelen.''



Het voorstel van Klaassen om na een Europees duel op maandag te spelen, wordt door Adriaanse niet direct van tafel geveegd. "Maar als er werkelijk behoefte is aan dergelijke oplossingen, zullen wij als bond daar zeker over meedenken. Het is in ieders belang dat onze clubs goed presteren in Europa.''