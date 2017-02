Celtic boekt 24ste overwinning in 25 competitieduels

18:34 – De rooftocht van Celtic in de Schotse competitie houdt aan. De ploeg van manager Brendan Rodgers boekte zaterdag haar 24ste overwinning in 25 Premiership-duels. Ditmaal werd op Celtic Park met 2-0 gewonnen van Motherwell.



De eindstand was al bij rust bereikt. In de 34ste minuut kwam Celtic op voorsprong door een benutte penalty van Moussa Dembélé, zeven minuten later legde James Forrest de eindscore vast op 2-0. De Schot scoorde na voorbereidend werk van Dembélé. Bij Celtic bleef keeper Dorus de Vries op de bank.



Na 25 speeldagen heeft Celtic 73 punten, waarmee het fier aan kop gaat in het klassement. Nummers twee en drie Aberdeen en Rangers FC hebben respectievelijk 27 en dertig punten achterstand op de titelverdediger. Die teams hebben overigens wel een wedstrijd minder gespeeld dan Celtic.