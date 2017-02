Ranieri: "Met een man minder was Millwall beter dan wij"

19:49 – In de Premier League knokt het als verrassende titelverdediger tegen degradatie en ook de FA Cup zal geen succes opleveren voor Leicester City. De stuntclub van het afgelopen seizoen verloor zaterdag in de vijfde ronde van het Engelse bekertoernooi door een late tegengoal met 1-0 bij derdeklasser Millwall FC.



"Ik ben heel teleurgesteld", aldus manager Claudio Ranieri bij de BBC. "In de eerste helft hebben we goed gespeeld. Na de pauze begonnen we redelijk, tot zij een rode kaart kregen. Daarna waren zij echter beter dan wij. Hun verlangen naar de winst was groter en ze hebben verdiend gewonnen."



"Als we de mogelijkheid hebben om een ronde verder te komen, dan moeten we die grijpen. De wil daarvoor moeten we laten zien", vervolgt Ranieri. "We kunnen leren. Als een team uit de League One van de kampioen wint, vragen we 'waarom?' en daar moeten we zo snel mogelijk op reageren. We zijn beter dan Millwall, maar zij hebben terecht gewonnen."