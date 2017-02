20:05 – Hertha BSC leek zaterdag te gaan stunten in de Bundesliga, door thuis te winnen van Bayern München. De ploeg uit hoofdstad Berlijn stond lange tijd met 1-0 voor, maar in de zesde minuut van de extra tijd kwamen de bezoekers via Robert Lewandowski langszij (1-1).



"We speelden de wedstrijd van ons leven. We stonden op het punt te gaan winnen van Bayern, maar waarschijnlijk is het een ongeschreven wet dat je niet kan winnen van Bayern", baalt Hertha-speler Sebastian Langkamp. Zijn coach Pál Dárdai vult aan: "Mijn elftal heeft uitstekend gespeeld en voldoende kansen gekregen op een tweede treffer. Helaas duurde de extra tijd heel lang."



Bayern-coach Carlo Ancelotti spreekt van een terecht resultaat. "We wisten dat het hier moeilijk zou worden", begon de Italiaan zijn analyse. "Hertha speelde goed in het eerste half uur en met veel toewijding. In de tweede helft ging het anders, toen voerden wij de druk op. Ons doelpunt was terecht, al met al is dit een eerlijke uitslag."