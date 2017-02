Conte: "Op basis van de tweede helft verdiend gewonnen"

21:28 – Chelsea nam zaterdag in het duel met Wolverhampton Wanderers in de vijfde ronde van de FA Cup pas in de laatste 25 minuten afstand van de tegenstander (0-2), maar volgens manager Antonio Conte is de winst van zijn elftal wel terecht.



"Het was een heel moeilijke wedstrijd, maar dat wisten we allemaal van tevoren", aldus Conte bij de BBC. "Het was belangrijk om op bepaalde momenten te lijden, maar in de tweede helft hebben we verdiend gewonnen omdat we twee keer hebben gescoord. We hadden veel kansen, maar dit is de FA Cup. De resultaten van vanmiddag laten zien dat er geen gemakkelijke wedstrijden zijn." Burnley FC en Leicester City werden uitgeschakeld door respectievelijk een vijfde- en derdeklasser, terwijl Manchester City op herhaling moet tegen een tweededivisionist.



"Vergeet niet dat ik de opstelling op zeven plaatsen heb gewijzigd", aldus Conte, doelend op de moeizame eerste helft van Chelsea. "Het is mooi om een goed antwoord te krijgen van de spelers die niet heel vaak spelen. We waren bereid strijd te leveren om te winnen en verder te bekeren in dit toernooi. Op deze manier moeten we verder gaan."