Heracles na rode kaart Mattheij ruim voorbij Excelsior

21:42 – Excelsior wacht alweer tien wedstrijden op een overwinning. Ook op bezoek bij Heracles Almelo wilde het niet lukken voor de Kralingers, die een uur lang met een man minder moesten spelen: Jurgen Mattheij kreeg nog voor rust twee zwaarbestrafte gele kaarten. Het niet bepaald imponerende Heracles sloeg vlak voor rust toe via Brandley Kuwas en kwam vervolgens niet meer in de problemen. De Almeloërs kruipen door de ruime overwinning richting subtop, terwijl de degradatiezorgen voor Excelsior onverminderd hoog blijven.



Eerder dit seizoen won Excelsior nog met 3-1 van Heracles en ook in de beginfase hadden de Kralingers het beste van het spel. Terell Ondaan kreeg twee aardige mogelijkheden, maar wist zowel met de voet als met het hoofd niet tot scoren te komen. Mattheij werd in het strafschopgebied vastgehouden door Mike te Wierik, maar arbiter Mulder zag er geen penalty in.





Even later kreeg diezelfde Mattheij van Mulder zijn tweede gele kaart, die net als de eerste kaart absoluut niet gegeven had hoeven te worden. Excelsior was toen al twee keer aan een achterstand ontsnapt: Kristoffer Peterson wist in de rebound niet te profiteren van een halve redding van Hahn, die even later een vrije trap van Peter van Ooijen uit de hoek ranselde.



Heracles Almelo speelde een niet al te overtuigende eerste helft en Excelsior kon ook met een man minder het lage tempo van de Almeloërs prima bijbenen. Vlak voor rust ging het dan toch nog mis voor de Kralingers. Een niet vol geraakte inzet van Van Ooijen belandde via Ryan Koolwijk en de lat voor de voeten van Kuwas: 1-0.





Ook in de tweede helft zat het Excelsior niet mee. Na een uur spelen ging Thomas Bruns een één-tweetje aan met Van Ooijen, waarna de inzet van Bruns van richting werd veranderd door Jordy de Wijs en over de lijn rolde: 2-0. De derde treffer van Heracles was het hoogtepunt van de avond: Bruns vond met een magnifieke lange pass de opgestoomde Te Wierik, die de bal in één keer uit de lucht nam en in de verre hoek deponeerde.



Hiermee was de gifbeker nog niet leeg voor Excelsior. Samuel Armenteros miste eerst nog een opgelegde kans, maar legde de bal even later panklaar op het hoofd van Peterson: 4-0. Mike van Duinen raakte nog de paal en Hahn moest nog afstandsschoten van Bruns, Van Ooijen en Brahim Darri verwerken. Na 90 minuten was de lijdensweg voor de Kralingers echter voorbij.