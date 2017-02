Sevilla klopt Eibar en neemt plek twee over van Barcelona

22:47 – Sevilla FC heeft de tweede plaats in de Spaanse competitie, in elk geval voor één dag, overgenomen van FC Barcelona. De houder van de Europa League won zaterdag de thuiswedstrijd tegen SD Eibar met 2-0.



Pablo Sarabia voor en Vitolo na de pauze maakten de doelpunten voor Sevilla. Sarabia scoorde na een half uur de 1-0 uit een voorzet van Stevan Jovetic. Laatstgenoemde was in de extra tijd ook de aangever bij de 2-0 van Vitolo. De huurling van Internazionale hield in een tegenaanval goed het overzicht en wachtte geduldig op Vitolo, die vervolgens raak schoot.



Sevilla heeft nu 49 punten, één meer dan Barcelona. De Catalanen spelen zondag echter nog thuis tegen CD Leganés. Real Madrid, dat Espanyol eerder op de dag met 2-0 versloeg, is met 52 punten de leider in Spanje. De ploeg uit de hoofdstad speelde twee wedstrijden minder dan Sevilla en één minder dan Barcelona.