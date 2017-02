Gözübüyük geeft foute beslissing bij penalty Twente toe

22:57 – Serdar Gözübüyük geeft toe dat het een foute beslissing was om FC Twente een penalty te geven in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De arbiter wees naar de stip na een duikelpartij van Enes Ünal. Mateusz Klich trapte raak vanaf elf meter en bepaalde daarmee de eindstand op 1-0 in de Grolsch Veste.



Na afloop wilde Gözübüyük niet reageren voor de camera van de NOS. "Als ik zo overduidelijk een foute beslissing neem, heeft het voor mij geen enkele zin om daar na afloop op camera nog op te reageren", was het enige dat de scheidsrechter wilde zeggen.



Tijdens de wedstrijd was Gözübüyük nog overtuigd van zijn gelijk, stelt Heerenveen-keeper Erwin Mulder: "Hij zei tegen mij: het is honderd procent een strafschop. Maar als je met de grensrechter moet overleggen, denk ik niet dat je dat kan zeggen." Mulder neemt Ünal niets kwalijk. "Ze winnen, hebben drie punten en gaan ons voorbij op de ranglijst. Dus het is slim van die jongen."