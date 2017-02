Cocu niet tevreden over spel: "Speelden veel te slordig"

23:12 – PSV zette zaterdag ook haar zesde wedstrijd na de winterstop om in drie punten, maar gemakkelijk ging het niet. De landskampioen versloeg NEC in het Philips Stadion, na een 1-1 rustststand, met 3-1. Na afloop was coach Phillip Cocu kritisch over het vertoonde spel.



"We speelden vandaag veel te slordig. In de eerste helft leden we zoveel balverlies", citeert het twitteraccount van PSV Cocu. "Bijna alle ballen sprongen van de voet, het was heel onzuiver. Dat gaf een onrustig spelbeeld. We moeten blij zijn dat we vandaag met 3-1 hebben gewonnen, zonder dat we heel goed voetbal hebben laten zien."



"We begonnen niet goed aan de wedstrijd. Gelukkig kwamen we wel op voorsprong door de strafschop", zei Cocu op de persconferentie. NEC herstelde echter nog voor de pauze het evenwicht. "We speelden tegen een ploeg die heel defensief speelde als wij balbezit hadden. Dan moet de passing goed zijn. Na de pauze ging het iets beter. Het was nog niet zoals we kunnen, maar als team zetten we goed druk. Wellicht maakten we daarmee het verschil."