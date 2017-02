Sporting heeft aan één doelpunt genoeg tegen Rio Ave

18 februari 2017 – Bas Dost kwam weliswaar niet tot scoren, maar toch heeft Sporting Clube de Portugal drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Rio Ave. De ploeg uit Lissabon versloeg de middenmoter zaterdag in het Estádio José Alvalade met 1-0.



Alan Nahuel Ruiz bezorgde Sporting met zijn derde treffer van het seizoen de drie punten. De Argentijn trof doel in de twintigste minuut. In de extra tijd dacht Rio Ave nog langszij te komen, maar een doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Bij Sporting stond Dost in de basis, bleef Luc Castaignos op de bank en waren Marvin Zeegelaar en Douglas afwezig.



Met 44 punten is Sporting de nummer drie van Portugal, op ruime achterstand van koploper FC Porto en nummer twee Benfica. Porto, dat vrijdag met 4-0 won van Tondela, heeft 53 punten. Benfica verzamelde al 51 punten en gaat zondag nog op bezoek bij Sporting Braga.