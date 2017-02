Stegeman kijkt naar boven: "Proberen daar potten te breken"

18 februari 2017 – Heracles Almelo had gerekend op een moeilijke thuiswedstrijd tegen Excelsior, maar dat viel mee. In het eerste half uur bood de tegenstander uit Rotterdam nog prima partij, maar was kansloos nadat Jurgen Mattheij in de 34ste minuut met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Het werd uiteindelijk 4-0 in het Polman Stadion.



"Dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, wisten we. Gelukkig is dat meegevallen", zei coach John Stegeman volgens het twitteraccount van Heracles op de persconferentie. "We hebben een paar heel mooie goals gemaakt, met fantastische aanvallen. We kunnen nog efficiënter zijn door eerder de trekker over te halen."



Stegeman ziet nog wel verbeterpuntjes. "We moeten meer lef en durf tonen. Daar moeten we stappen in maken. We moeten durven voetballen van achteruit", stelde de oefenmeester. Heracles staat nu negende in de Eredivisie, negen punten boven de nacompetitiestreep. Stegeman: "We kunnen nu naar boven kijken en proberen daar potten te breken."