Jans: "We hadden niet de juiste agressie voor een resultaat"

18 februari 2017 – PEC Zwolle kon zaterdag de overwinningen op Sparta en NEC van de laatste twee speelrondes geen passend vervolg geven. De Overijsselse club verloor met 3-1 bij FC Utrecht. Terecht, stelde coach Ron Jans na afloop.



"Het gekke is: ik vond Utrecht niet beter dan ik van tevoren had gedacht, maar ik vond onszelf wel minder dan ik had verwacht en dat is ook de reden dat we verdiend hebben verloren", aldus Jans bij RTV Oost. "Ik vond dat wij niet de juiste agressie hadden om bij deze wedstrijd tegen een subtopper echt aanspraak te maken op een overwinning of een punt."



Voor rust maakte scheidsrechter Janssen een brilgebaar naar Jans. Op de vraag wat er aan de hand was, antwoordt Jans: "We zijn bezig met sport, maar ook met een spel. Als ik naar de vierde man, buiten de camera's, een heel klein beetje een brilletje laat zien omdat we geen corner krijgen en hij gaat dan klagen bij de scheidsrechter... Ik zeg nog: dat is een geintje. En hoe we dan in de rust naar buiten worden geroepen met een kwade blik. Ik hoop toch ook wel dat er iets van relativerings- of incasseringsvermogen, of humor, is. Ik vond het echt zo flauw."