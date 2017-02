Bielsa vanaf komende zomer de nieuwe trainer van Lille

12:23 – Marcelo Bielsa is de nieuwe trainer van Lille, de club van Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna. De Argentijn begint per 1 juli aan zijn nieuwe werkzaamheden bij de club uit de Ligue 1. De huidige coach, Franck Passi, staat nog tot het einde van het seizoen voor de groep.



Bielsa tekent een contract tot medio 2019 bij Lille, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 61-jarige Argentijn stond eerder aan het roer bij Athletic de Bilbao en Olympique Marseille en was eveneens bondscoach van Chili en Argentinië. Lille ontsloeg onlangs trainer Patrick Collot vanwege aanhoudend slechte resultaten.



Lille kent tot nu toe een slecht seizoen en bezet slechts de veertiende plaats in de Ligue 1 met 29 punten uit 26 wedstrijden. Het verschil met Cean, dat momenteel op de achttiende plek staat en in dat geval nacompetitie zal moeten spelen, bedraagt slechts vier punten.