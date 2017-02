Van der Zee wil vrijwilligersvergoeding voor amateurclubs

12:48 – Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, laat via de website van de KNVB weten dat een vrijwilligerstekort bij amateurclubs een steeds vaker voorkomend probleem is. Mede daardoor kampt tweederde van de amateurclubs met financiële problemen.



Van der Zee wil zich inzetten om de vereniginsstructuur van Nederland in stand te houden. Een oplossing daarvoor zou het omhoogbrengen van de vrijwilligersvergoedingen via de Belastingdienst kunnen zijn. "We zien een ontwikkeling dat clubs steeds meer vrijwilligersvergoedingen betalen. Het zou de clubs enorm helpen als clubs die onbelast kunnen geven tegen een iets hoger tarief, zodat jonge mensen een rol kunnen spelen voor de club", stelt hij.



Volgens Van der Zee laat de huidige politiek te weinig zien dat sport belangrijk is voor het land. Hij miste de afgelopen jaren betrokkenheid bij de sport vanuit het kabinet. "Vaak zwemmen we tegen de stroom in. De politiek zegt namelijk wel dat ze sport belangrijk vindt, voor de samenleving, maar in de praktijk merken we daar nog niet zo heel veel van. Sterker nog; we worden structureel geconfronteerd met hogere kosten en nieuwe regels."