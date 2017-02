Van Bronckhorst spaart Vilhena tegen ADO Den Haag

15:32 – Tonny Vilhena begint niet in de basis bij Feyenoord wanneer de Rotterdammers het opnemen tegen hekkensluiter ADO Den Haag. Giovanni van Bronckhorst wil de middenvelder sparen voor de topper tegen PSV van aankomend weekend.



Vilhena staat op scherp en wanneer de middenvelder een gele kaart zou pakken tegen ADO Den Haag betekent dat een automatische schorsing voor het duel met PSV. Daardoor begint Dirk Kuyt wel weer in de basis en is er eveneens plaats voor Jens Toornstra. Nicolai Jørgensen begint ook in de basis hoewel de spits eerder deze week ziek was en nog altijd met koorts kampt.



Bij ADO Den Haag heeft Alfons Groenendijk ingegrepen in de opstelling na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Ten opzichte van dat duel is zijn elftal op vier plaatsen gewijzigd. Robert Zwinkels vervangt de geschorste Ernestas Setkus onder de lat terwijl Thomas Meißner en Randy Wolters op de bank plaats moeten neme en ook Tom Trybull ontbreekt. Zij worden vervangen door Donny Gorter, Danny Bakker en Aaron Meijers.



Opstellingen

ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Gorter, Bakker, Malone; Schaken, Fernandez en Duplan

Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; Toornstra, El Ahmadi, Kuyt; Berghuis, Jørgensen en Elia