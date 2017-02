Van de Looi blij met Oularé: "Scoren nu veel vaker"

15:58 – Erwin van de Looi vond Willem II niet al te best spelen tegen AZ, maar was blij dat zijn ploeg uiteindelijk een punt overhield aan de thuiswedstrijd. De trainer veranderde sinds de komst van Obbi Oularé de speelstijl en ziet dat meer doelpunten opleveren.



"Dit is een gewonnen punt voor ons. Zeker als je achter komt en je maakt uiteindelijk nog de gelijkmaker", begint Van de Looi tegenover FOX Sports. "We zaten eigenlijk ook geen moment goed in de wedstrijd. We kregen veel schoten tegen en stonden tactisch niet goed. Voor de winterstop speelden we heel goed, maar we scoorden niet. In de transferperiode hebben we met Oularé een extra spits aangetrokken en zijn we iets anders gaan spelen. We scoren nu meer, maar je merkt wel dat de ploeg nog moet wennen aan deze speelstijl", legt hij uit.



"De afstemming tussen onze twee spitsen, Oularé en Fran Sol, kan nog wel beter. Daar gaan we op trainen want er zijn nog vrij veel misverstanden. Bij het hele team overigens", vervolgt Van de Looi, die vond dat er aan de goal van Wout Weghorst een overtreding vooraf ging. "Ik dacht eerste dat de scheidsrechter gelijk had om door te laten spelen totdat ik het terugzag. Maar een overwinning zou onverdiend zijn geweest", besluit hij.