El Ahmadi helpt matig Feyenoord over dode punt bij ADO

18:40 – Feyenoord heeft de marge naar concurrenten Ajax en PSV weer hersteld na een krappe zege bij ADO Den Haag. El Ahmadi benutte na iets meer dan een uur spelen de eerste grote kans voor de koploper: 0-1. Na het uitblijven van de 0-2 verrichte Brad Jones nog een cruciale redding voor het zeker stellen van de drie punten.



Giovanni van Bronckhorst spaarde Tonny Vilhena, die op scherp stond, met het oog op de kraker met PSV. Vilhena zat op de bank naast de niet geheel fitte Terence Kongolo, waardoor er plaats was voor aanvoerder Dirk Kuijt en Miquel Nelom. Topscorer Nicolai Jørgensen was wel fit genoeg om te spelen. Veel alternatieven waren er ook niet voor handen zonder de disciplinair geschorste Michiel Kramer.



ADO-trainer Alfons Groenendijk was geschrokken van zijn eerste duel als coach van ADO en had zijn team behoorlijk overhoop gehaald. Keeper Ernestas Setkus ontbrak door een schorsing en middenvelder Tom Trybull door een blessure, maar ook op andere posities in het elftal had Groenendijk flink ingegrepen.



Zo stonden aanwinsten Donny Gorter, Guyon Fernandez en de van een blessure teruggekeerde Aaron Meijers voor het eerst samen aan de aftrap. Het bracht de thuisploeg meer ervaring, vechtlust en slimheid. De naïviteit die de Haagse ploeg kenmerkte in 2017, was in ieder geval een stuk minder zichtbaar op het veld.



In het Kyocera Stadion vielen er voor rust ook geen kansen te noteren voor Feyenoord. Reservekeeper Robert Zwinkels hoefde maar één keer echt op te letten, toen Rick Karsdorp met een fraaie dropvolley Jens Toornstra lanceerde. De doelman was echter eerder bij de bal dan de opkomende middenvelder.



Karsdorp, de afzender van de pass, was in de eerste helft het enige lichtpuntje van het lamlendige Feyenoord. De koploper mocht zelfs van geluk spreken dat ADO na een spaarzame uitbraak drie grote mogelijkheden liet liggen. Fernandez maaide over de bal heen na een rush en een voorzet van Tyronne Ebuehi. Bij de rebound van Donny Gorter was Brad Jones wel geklopt, maar nu kon Eric Botteghin de bal uit de doelmond wegwerken. Jones greep vlak daarna nog goed in bij een afstandsschot van Édouard Duplan.



De drie mogelijkheden, hoe onverwacht ook, waren in ieder geval meer dan de Rotterdammers bij elkaar hadden gespeeld. De bezoekers hadden ook moeite met het fysieke spel van ADO en de manier van fluiten van Björn Kuipers die veel door liet gaan. De frustratie daarover kwam Steven Berghuis zelfs na het rustsignaal nog op een gele kaart te staan.



Ook na een zwak eerste kwartier in de tweede helft leek Feyenoord vertrouwen te houden dat de tank van ADO wel een keer leeg zou raken en de doorbraak er vanzelf wel zou komen. Dat vermoeden bleek terecht, al kwam het doelpunt uit het niets. Voordat de Haagse spelers zonder ritme er echt doorheen kwamen te zitten, benutte Karim el Ahmadi de eerste grote kans voor de Rotterdammers: 0-1.



De middenvelder stond op de goede plek nadat Ruben Schaken een voorzet van Nelom had geblokt. De afronding van El Ahmadi met binnenkant voet was, net als de aanname, wel uitstekend verzorgd. Zwinkels was bij zijn eerste echt werk dan ook meteen kansloos. Het leek meteen de nekslag voor ADO dat ontsnapte aan de 0-2 na kopballen van Jörgensen en Botteghin, een schot in de korte hoek van Eljero Elia en een hard schot net onder de lat van opnieuw Jörgensen. Telkens stond Zwinkels in de weg van een tweede treffer.



Het uitblijven van de tweede goal kwam Feyenoord nog bijna duur te staan. Brad Jones verrichte een cruciale redding na een laag schot van invaller Mike Havenaar. Dichterbij kwam ADO echter niet, dat ook van geluk mocht spreken dat het bij 0-1 bleef na nieuwe kansen voor Jörgensen en invaller Bilal Basacikoglu.



ADO blijft door de nederlaag hekkensluiter in de Eredivisie. Feyenoord kan met een marge van vijf punten naar Ajax en acht naar PSV toeleven naar de topper van volgende week. De Eindhovenaren komen dan op bezoek in de Kuip.