Beugelsdijk: "Ik denk dat iedereen graag dit ADO ziet"

20:15 – Tom Beugelsdijk was ondanks de nederlaag tegen Feyenoord (0-1) tevreden over het spel van ADO Den Haag. De Rotterdammers hadden het lastig met de Residentieclub.



"Ik denk dat iedereen graag dit ADO Den Haag ziet. Zo horen we thuis te spelen. Ik had het er al met Thomas Meissner over dat één van ons geslachtofferd zou worden. Het is klote voor hem dat de trainer op dit moment voor mij heeft gekozen. Het is duidelijk dat er wat moest veranderen. Het kan me geen reet spelen of ik speel of niet", vertelt hij aan FOX Sports.



Ook coach Alfons Groenendijk was aardig tevreden. "Dit is het ADO dat wij graag willen zien. Als je dit kan brengen tegen de koploper, dan heb ik de overtuiging dat we het nog kunnen redden. Maar dit moet je wel iedere week brengen. Dan zie je dat zelfs Feyenoord hier de laatste tien minuten de ballen het stadion uit staat te rossen."