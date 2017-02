Positie Enrique niet in gevaar: "In april praten we met hem"

21:50 – De positie van Luis Enrique bij FC Barcelona staat absoluut niet ter discussie volgens de leiding. Dat laat het desgevraagd weten. Na de ruime nederlaag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (4-0) is Enrique onder druk komen te staan.



"Dat vertelde ik een paar weken geleden ook. In april zullen we praten over zijn toekomst. We zijn nu gericht op de wedstrijden die op het programma staan. We moeten ons nu richten op de competitie en de andere Champions League-wedstrijd. In april praten we met Enrique hoe hij zijn positie ziet. We willen graag dat hij blijft", vertelt president Josep Maria Bartomeu in de Spaanse media.



"De afgelopen jaren heeft hij bijna iedere prijs gewonnen. Barcelona is erg blij met hem. Dit hoort bij een seizoen. We moeten nu met kracht, moed en vertrouwen onze wedstrijden ingaan."