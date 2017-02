Klaassen hoopt dat Feyenoord punten verspeelt in kraker

8:00 – De traditionele en huidige top-drie van Nederland is in 2017 nog ongeslagen: Feyenoord, Ajax en PSV wisten al hun zes wedstrijden na de winterstop winnend af te sluiten. Daar komt volgende week verandering in, aangezien het dan Feyenoord-PSV is in De Kuip. Ajax-captain Davy Klaassen is benieuwd hoe de concurrenten voor de dag zullen komen.



Ajax speelt komende zondag om 16.45 uur tegen Heracles Almelo (thuis). Als er voor de aftrap gefloten wordt, zal de kraker in Rotterdam-Zuid net afgelopen zijn. "Dat zal een spannende wedstrijd worden", schat Klaassen in. "Ik hoop in ieder geval dat Feyenoord punten verspeelt", zegt de aanvoerder van Ajax, als FCUpdate.nl hem vraagt naar zijn voorkeur .Feyenoord heeft op dit moment zestig punten verzameld en heeft daarmee een aardige marge ten opzichte van Ajax (55) en PSV (52).



Op 2 april ontmoeten Ajax en Feyenoord elkaar in de Amsterdam ArenA. Voordat het zover is, lijkt Feyenoord een wat moeilijker programma te hebben dan Ajax. "Het worden allemaal belangrijke potjes. Uiteindelijk hebben wij het natuurlijk niet in eigen hand. Als we bij Vitesse punten hadden verspeeld, dan zou het wel écht moeilijk gaan worden. Dat besef je wel voor zo'n wedstrijd", aldus Klaassen, die zondag de winnende goal maakte tegen Vitesse.