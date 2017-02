AC Milan boekt in eigen huis zege op Fiorentina

22:45 – AC Milan heeft zondag een goede 2-1 overwinning geboekt op Fiorentina. Die score was al in de eerste helft bereikt. Daardoor loopt Milan op de ranglijst uit naar een iets grotere voorsprong op Fiorentina.



Vooral de eerste helft tussen AC Milan en Fiorentina was aantrekkelijk om naar te kijken. Borja Valero gaf daarvoor het startsein. Na twaalf minuten zag hij Milan-keeper Gianluigi Donnarumma geweldig redding brengen op zijn schot. Daarna kwam AC Milan op voorsprong door toedoen van Juraj Kucka. Zijn kopbal was goed voor de 1-0. Vier minuten later was het door toedoen van Nikola Kalinic alweer gelijk.



Gerard Deulofeu deelde ook mee in de feestvreugde. Een kwartier voor de rust zette hij zijn tegenstander opzij en liet de doelman kansloos met een laag schot. Op slag van rust kreeg Fiorentina een kans om voor de tweede keer op gelijke hoogte te komen. Gonzalo Rodriguez zag zijn kopbal rakelings over het doel van AC Milan verdwijnen.



In de tweede helft viel er ter vergelijking met het eerste bedrijf opvallend weinig te beleven in Milaan, waardoor Milan de drie punten in eigen huis wist te houden. Milan heeft het gat op de ranglijst met Fiorentina vergroot naar vier punten. Het staat zevende in de Serie A, met vier punten achterstand op een plek die recht geeft op Europees voetbal.