Ünal wil wel blijven: "City bepaalt het voor 70 procent"

7:59 – Enes Ünal zou het absoluut geen straf vinden om volgend seizoen nog het shirt van FC Twente te dragen. Maar hoewel hij het uitstekend naar zijn zin heeft in Enschede en daar ook prima presteert, hangt zijn toekomst vooral af van zijn eigenlijke werkgever Manchester City.



Als het aan Ünal zelf ligt, dan zou hij waarschijnlijk nog wel een jaar bij Twente blijven. "Dat is zeker een optie voor mij. Ik heb het heel goed naar de zin, mijn vriendin bevalt het hier prima, we hebben veel vrienden in Twente en de sfeer in het stadion is geweldig", laat de huurling van Manchester City optekenen door TC Tubantia.



Toch heeft men in Engeland de touwtjes in handen, zo geeft Ünal aan. "Manchester City bepaalt voor zestig/zeventig procent waar ik volgend seizoen ga spelen", zegt de Turkse international, die dit seizoen tot dusver goed is voor tien eredivisiegoals. Wel staat hij sinds 26 november al droog.