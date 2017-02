Neymar moet definitief voor rechter komen in fraudezaak

18:52 – Neymar moet definitief voor de rechter komen in een fraudezaak rond zijn transfer naar FC Barcelona in de zomer van 2013. De Braziliaanse aanvaller verruilde Santos destijds voor de Catalaanse club. Met de overgang van Neymar naar Camp Nou was een bedrag van 88 miljoen euro gemoeid.



Een Braziliaanse investeringsgroep heeft de zaak aangespannen. Deze had veertig procent van de sportrechten van Neymar in bezit. Naar eigen zeggen heeft de groep slechts betaald gekregen over een afkoopsom van 17,1 miljoen euro, terwijl deze in werkelijkheid veel hoger lag. De investeerders zijn daardoor miljoenen aan inkomsten misgelopen.



Neymar, zijn moeder, Santos, FC Barcelona, en familiebedrijf N&N hadden beroep tegen strafvervolging aangetekend, maar deze werd maandag verworpen. Daardoor komt er definitief een rechtszaak.