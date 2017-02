Locadia is fit: "Ik kan op de bank zitten tegen Feyenoord"

22:29 – Jürgen Locadia denkt dat hij komende zondag op de bank kan zitten bij PSV in de kraker in De Kuip tegen koploper Feyenoord. De aanvaller maakte maandag zijn rentree bij Jong PSV, na ruim vijf maanden aan de kant te hebben gestaan met een lies- en knieblessure.



Locadia deed een uur mee in de thuiswedstrijd van Jong PSV tegen NAC Breda, die zijn team met 2-0 won. "Het ligt eraan wat de coach beslist, maar voor mijn gevoel kan ik op de bank zitten", blikt Locadia bij FOX Sports vooruit op het bezoek aan Feyenoord. Hij stapte wel met een dikke enkel van het veld. "Ik heb een paar vieze tikjes gekregen vanavond, waardoor mijn enkel aardig dik is geworden. Dat zal wel twee dagen duren, maar mijn knie en lies zijn er goed doorheen gekomen en ik voel me gewoon fit."



Locadia is blij met zijn rentree: "Vanavond was waar je al die maanden naartoe hebt gewerkt".