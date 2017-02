Sutton United kan FA Cup met opgeheven hoofd verlaten

22:50 – Het FA Cup-sprookje van Sutton United FC is voorbij. De Engelse vijfdeklasser was eerder in het bekertoernooi verantwoordelijk voor de eliminatie van onder meer derdedivisionist AFC Wimbledon en tweedeklasser Leeds United, maar verloor maandag in de vijfde ronde van Arsenal. Sutton United kan de FA Cup wel met opgeheven hoofd verlaten, het werd 0-2.



Amateurclubs, ze zitten vaak vol met prachtige verhalen en Sutton United is daar geen uitzondering op. Zo slaapt reservekeeper Wayne Shaw een paar dagen per week in het clubhuis omdat hij naar huis rijden te ver vindt. De 45-jarige sluitpost, die naast zijn keeperswerk meerdere taken heeft bij Sutton United, was in het verleden ijscoman en weegt nu rond de 125 kilogram. Tijdens het treffen met Arsenal legden de camera's hem vast zittend op de bank, happend uit een Engelse Pie.



Op dat moment was de 0-2 eindstand op The Borough Sports Ground al bereikt. Lucas Pérez bracht Arsenal in de 26ste minuut op voorsprong, nadat niemand meer aan zijn indraaiende voorzet zat. Theo Walcott was tien minuten na de pauze, na een mooie aanval, verantwoordelijk voor de 0-2 en zorgde daarmee voor zijn honderdste doelpunt in dienst van Arsenal. Sutton United streed wel dapper en kreeg ook meerdere kansen op een doelpunt. Roarie Deacon was daar het dichtst bij: hij pegelde de bal in de 65ste minuut van afstand tegen de lat.



In de kwartfinale speelt Arsenal weer tegen een vijfdeklasser. Dan is Lincoln City de tegenstander. Dat team verraste zaterdag Premier League-club Burnley FC met 0-1.