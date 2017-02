Sutton-manager: "Enorme trots het gevoel dat overheerst"

23:25 – Trots overheerst bij Sutton United FC, ook al werd het maandag uitgeschakeld in de achtste finales van de FA Cup. De Engelse vijfdeklasser verloor voor eigen publiek met 0-2 van Arsenal, maar ging wel strijdend ten onder.



"Het was een droom om mijn elftal tegen Arsenal te zien spelen", aldus Sutton United-manager Paul Doswell bij de BBC. "De kwaliteit van het team dat Arsenal binnen de lijnen bracht, zegt genoeg over wat er op het spel stond. Ik ben heel, heel trots."



Sutton United kreeg meerdere kansen op een doelpunt. Zo raakte Roarie Deacon in de tweede helft, bij een 0-2 stand, met een afstandsschot de lat. "Het is jammer dat we geen goal hebben gemaakt voor onze supporters, maar enorme trots is het gevoel dat overheerst. Dit was onze bekerfinale en deze spelers zullen de geschiedenisboeken ingaan."



"De steun die we hebben ontvangen, was geweldig. Iedereen bij deze club is vrijwilliger, onthoud dat. Wij zijn niet een League Two-club die bij de amateurs uitkomt. Nee, wij zijn een traditionele amateurclub", vervolgt Doswell. Arsenal speelt in de kwartfinale tegen Lincoln City, dat eveneens op het vijfde niveau uitkomt in Engeland en afgelopen weekend Burnley FC verraste. "Lincoln en Sutton hebben onze competitie ontzettend trots gemaakt. Succes Lincoln en maak er wat moois van, net als wij hebben gedaan", besluit Doswell.