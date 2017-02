Tielemans schroeft markwaarde op: "Gaat top bereiken"

8:30 – Youri Tielemans is 'hot'. De pas 19-jarige middenvelder van Anderlecht maakte afgelopen zondag indruk met twee pareltjes van doelpunten in de uitwedstrijd tegen KV Oostende (1-4), één met links en één met rechts, en krijgt daarom een lawine aan complimenten over zich heen. Het supertalent, dat nu al de aanvoerdersband draagt bij Paars-Wit, lijkt komende zomer niet meer te behouden voor zijn Brusselse werkgever.



Anderlecht-directeur Herman Van Holsbeeck weet dat het een flinke klus wordt om Tielemans aan boord te kunnen houden, maar realiseert zich ook dat zijn club kapitalen kan krijgen voor de jonge middenvelder. "Er zijn weinig voetballers zo tweebenig als hij. Hij is 19 jaar en kapitein van Anderlecht. In elke ranking staat hij bij de vijf à zes beste jonge spelers van de wereld. We kunnen alleen maar gelukkig zijn dat we dit soort voetballers bij Anderlecht hebben. Ik denk dat hij de top gaat bereiken", zegt Van Holsbeeck tegen VTM Nieuws.



Veel mensen vragen zich af waar het plafond van Tielemans zich bevindt en waar hij naartoe zal kunnen in de zomer. "Het hangt af van de aandacht van de clubs. Ik denk niet dat hij naar een club uit de Premier League zal gaan die tegen de degradatie moet voetballen. Hij weet perfect wat hij kan en wat hij kan bijleren. Er zal een sportief plan voor hem uitgetekend moeten worden. Wij hebben dat ook en zullen dat hem voorleggen", aldus de Anderlecht-manager. "Ik zou niet naar de grootste topclub gaan. Ik denk dat er voldoende voorbeelden zijn van jonge spelers die naar absolute topclubs gaan en er niet van de bank komen. Ik denk dat hij verstandig is."



Tielemans heeft een prijskaartje van minimaal 17 miljoen euro om zijn nek hangen, zo geeft Van Holsbeeck aan. "Ik heb een bedrag in mijn hoofd, maar dat zal ik niet zeggen. Alles hangt af van de clubs die komen. Je moet dan uitmaken hoe groot het maximum is dat je er kan uithalen. Ik denk dat een transfer altijd een win-winsituatie moet zijn. Voor de speler, de club die koopt en de club die verkoopt. Zijn entourage is altijd correct geweest bij ons, dus wij zullen ook correct zijn met hem", besluit de technisch directeur, die aangeeft dat een extra jaar Anderlecht ook een optie is voor Tielemans.