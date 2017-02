Arbitrage Ajax-Legia in Engelse handen, Wit-Rus fluit AZ

11:30 – Ajax krijgt komende donderdag in de return tegen Legia Warschau in de zestiende finale van de Europa League te maken met een Engelse scheidsrechter. De Europese voetbalbond heeft Anthony Taylor aangewezen als de leidsman voor het duel in de Amsterdam Arena. Zijn landgenoten Stuart Burt en Adam Nunn staan hem bij.



De UEFA heeft ook een scheidsrechter toegewezen aan AZ, dat komende donderdag op bezoek gaat bij Olympique Lyon. De schier kansloze Alkmaarders worden gefloten door de Wit-Rus Aleksei Kulbakov, die geassisteerd wordt door zijn landgenoten Dmitry Zhuk en Oleg Masylyanko.



Het treffen tussen Ajax en Legia, die elkaar in hun heenduel op 0-0 hielden, begint donderdag om 19.00 uur. AZ trapt om 21.05 uur af met Lyon, dat de eerste wedstrijd in Alkmaar met 1-4 wist te winnen en daarom met anderhalf been in de achtste finale staat.