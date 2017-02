Braziliaan van Partizan in tranen op veld wegens racisme

14:38 – Triest nieuws vanuit Servië. Bij Partizan Belgrado is een speler tijdens een wedstrijd in tranen van het veld af gelopen, nadat hij racistisch bejegend werd. Fans van stadgenoot en rivaal FK Rad maakten apengeluiden naar Everton Luiz.



De middenvelder van Partizan is erg geschrokken van de wijze waarop hij uitgejoeld werd door de fans van Rad. "Ik kon mijn tranen niet inhouden, omdat ik negentig minuten lang racistisch werd behandeld", aldus de Braziliaan van Partizan, dat aangeeft dat het een onderzoek instelt naar het gedrag van de fans van Rad.



Het is maar weer een teken aan de wand dat racisme nog niet verdwenen is uit het voetbal. In Nederland gaat het momenteel over apengeluiden richting Andre Onana, na de wedstrijd tussen Vitesse en Ajax.