Cultkeeper Shaw dient ontslag in vanwege eten pasteitje

17:17 – Van de tweede keeper van Sutton United had niemand in de voetbalwereld tot voor kort gehoord, maar sinds maandagavond is Wayne Shaw ineens groot nieuws. De 46-jarige reservedoelman van de Engelse vijfdeklasser baarde maandagavond opzien, door tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen Arsenal een pasteitje op te eten op de reservebank. Het incident heeft een treurig einde gekregen: de keeper heeft vandaag zijn ontslag ingediend bij de club.



De beelden van de etende sluitpost gingen maandagavond viral op het internet, maar al snel bleek er meer achter te zitten. Voorafgaand aan de wedstrijd had het gokkantoor Sun Bets namelijk een weddenschap beschikbaar gesteld van 8 op 1, met de vraag of Shaw live op beeld een pasteitje zou eten. Hoewel de keeper zich na afloop van geen kwaad bewust was, was de club niet blij met het incident.



Door de commotie die vervolgens ontstaan is, heeft Shaw besloten zijn ontslag in te dienen. Dat bevestigt manager Paul Doswell tegenover Sky Sports. "Het is heel teleurstellend", zegt hij. "We werden vanochtend wakker en zagen dat we veel kritiek kregen. Het was een situatie waar wij iets mee moesten doen om het op te lossen. Wayne heeft vervolgens zelf zijn ontslag bij ons ingediend en dat hebben we geaccepteerd. Het is een treurig einde van een mooi verhaal."



Shaw, die Sutton maandag met 0-2 zag verliezen van Arsenal, was tevens werkzaam als keeperstrainer bij de vijfdeklasser.