Porto gretig tegen Juventus: "We worden steeds beter"

18:49 – Woensdagavond kruist FC Porto in de Champions League de degens met Juventus, dat bovenaan staat in de Italiaanse competitie. Trainer Nuno Espirito Santo beseft dat zijn ploeg voor een lastige opgave staat, maar ziet dat de Portugese club een goede ontwikkeling doormaakt.



"Porto en Juventus zijn twee clubs die bij de Europese top horen", sprak de coach op de persconferentie van dinsdag. "We willen winnen, omdat we laten zien dat we steeds beter worden. Met de steun van onze fans in een vol stadion gaan we het proberen te flikken. Porto heeft het vaak lastig met Juventus en we weten dat het moeilijk wordt, maar we gaan er alles aan doen."



De trainer van Porto, dat tweede staat in de eigen competitie, beseft dat het verdedigende aspect belangrijk is tegen Juventus. "Dat is cruciaal", sprak Espirito Santo. "Iedereen moet meehelpen, ook de aanvallers. We hebben veel respect voor Juventus, maar met helder ideeën gaan we proberen ze te bestrijden. De spelers weten precies wat ze moeten doen en dat maakt het makkelijker. We gaan morgen vol voor de winst, omdat we een goede uitgangspositie willen pakken."