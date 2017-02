Fraser: "Belangrijkste dat er 19.990 mensen anders denken"

20:39 – Henk Fraser baalt, net als de leiding van Vitesse, van het incident na de wedstrijd tussen Vitesse en Ajax van afgelopen zondag. Een handjevol supporters van de thuisploeg bejegende Ajax-keeper Andre Onana door apengeluiden te laten horen. De oefenmeester benadrukt dat het om een kleine groep fans gaat.



"Ik hoef denk ik niemand uit te leggen hoe het gros van de mensen er over denkt", reageert Fraser bij Omroep Gelderland. "Voor mij is het belangrijkste dat er 20.000 mensen zaten en dat er 19.990 mensen anders over denken."



Vitesse heeft aangifte gedaan vanwege het gedrag van de fans. "Dat zijn voor mij belangrijke dingen", zegt de oefenmeester van Vitesse, dat met 0-1 verloor van Ajax. "Er worden van mij uitspraken verwacht, maar ik ben geen partij in deze. Of het mij ooit is overkomen is ook niet relevant. Het heeft mij in ieder geval nooit kunnen raken, en jullie hebben mij niet nodig om aan te geven wat correct is in deze wereld."



In gesprek met De Telegraaf liet Vitesse eerder vandaag al weten dat het baalt van de situatie. "Helaas is er een kort moment geweest waarop een klein groepje bezoekers zich hoorbaar heeft misdragen. Vitesse distantieert zich ten zeerste van dit wangedrag", reageerde de club. "Voor dergelijk gedrag is absoluut geen ruimte in ons stadion. Aan de hand van videobeelden wordt geprobeerd de aanstichters te achterhalen."