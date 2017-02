Ranieri hoopt dat CL-duel het omslagpunt is voor Leicester

22:07 – Leicester City is bezig aan een zeer moeizaam seizoen, de regerend kampioen van Engeland is afgezakt naar de zeventiende plaats in de competitie. Morgen (woensdag) heeft de ploeg van Claudio Ranieri de kans om op bezoek bij Sevilla de rug te rechten. De oefenmeester hoopt dat het duel in Ramón Sánchez Pizjuán het omslagpunt wordt voor zijn team.



"De wedstrijd van morgen kan een omslagpunt worden", sprak Ranieri hoopvol op de persconferentie van dinsdag. "Als we winnen, kan er iets gebeuren in de groep. We hebben deze wedstrijd nodig. We beseffen dat we de underdog zijn. Sevilla heeft de laatste jaren iets geweldigs neergezet en is al jaren actief in de Spaanse top. Zij zijn het gewend om in de top te spelen, maar wij zijn klaar voor het gevecht", aldus de coach op de clubwebsite.



Ranieri, die met Leicester ongeslagen de groep won in de Champions League, kan woensdag niet beschikken over aanvaller Islam Slimani. De Algerijn kampt met een blessure.