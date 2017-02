Monaco-coach Jardim: "Was geweldig voor de voetbalfans"

21 februari 2017 – Twintig minuten voor tijd stond AS Monaco nog met 2-3 voor bij Manchester City, maar de Franse aanvalsmachine moest in de slotfase buigen voor de dadendrang van de Engelsen: 5-3. Door de nederlaag in het voetbalspektakel moet Monaco aan de bak in het thuisduel, maar coach Leonardo Jardim heeft nog alle vertrouwen in een goede afloop.



"Het eerste wat ik wil zeggen is dat dit één van de mooiste CL-duels van dit seizoen was", sprak Jardim kort na afloop van het spektakel. "Het was geweldig voor alle voetbalfans. Ik weet zeker dat ze genoten hebben van de vele goals en de prachtige aanvallen. Ik denk dat wij goed hebben gespeeld en daarom heb ik mijn spelers ook een compliment gemaakt. In mijn ogen was de gemiste penalty het omslagpunt van de wedstrijd", aldus Jardim, die Radamel Falcao de schuld niet in de schoenen wil schuiven. De Colombiaan miste de strafschop. "Radamel is een geweldige spits en dat heeft hij vandaag laten zien."



Ondanks de verliespartij houdt de coach hoop. "We hebben nog negentig minuten voor de boeg en dit tweeluik is nog lang niet afgelopen."