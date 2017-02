Simeone: "Reis met een grote glimlach terug naar Madrid"

21 februari 2017 – Na één wedstrijd in de achtste finale staat Atlético Madrid al met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League. De Spaanse formatie rekende dinsdagavond hardhandig af met Bayer Leverkusen (2-4) en zette daardoor een enorme stap naar de volgende ronde. Trainer Diego Simeone is blij.



"Leverkusen heeft hard gewerkt, maar het is een zeer bevredigende avond voor ons geworden", spreekt de oefenmeester op de website van de UEFA. "Het is belangrijk om in uitwedstrijden ook het vertrouwen te hebben en vanavond was dat bij ons het geval. De score had ook hoger uit kunnen vallen, maar hun keeper stond een paar keer goed opgesteld. Toch kan ik met een grote glimlach op mijn gezicht terug naar Madrid reizen."



De Argentijnse coach beseft dat Atlético de ruime voorsprong niet meer uit handen mag geven. "Maar Leverkusen heeft niets te verliezen in het twee duel, dus we zullen scherp moeten zijn."