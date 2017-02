China wil in 2025 liefst 50.000 voetbalacademies hebben

10:36 – Dat China grootse plannen heeft om de voetbalwereld te bestormen, is al een tijdje overduidelijk. Het enorme Aziatische land streeft ernaar om in 2025 maar liefst 50.000 verschillende voetbalopleidingen te hebben. Dat is onderdeel van het plan om een grootmacht te worden in het voetbal.



De vicevoorzitter van de Chinese voetbalbond, Wang Dengfeng, heeft dit doel aangekondigd. Aanvankelijk was het plan om in 2020 een stuk of 20.000 academies te hebben, maar hier wordt dus nog een schepje bovenop gedaan. Op elke school moeten ongeveer duizend jonge spelers opgeleid kunnen worden, waardoor er in totaal 50 miljoen opgeleide spelers moeten komen.



"Dit is een stabiele manier om om talenten te ontwikkelen voor de toekomst. De ontwikkeling van het Chinese voetbal is niet langer een droom meer", sprak Wang. Eerder werd al vaak gezegd dat China in 2050 wereldkampioen wil worden.