Feyenoord wil beloften nog niet in voetbalpiramide hebben

11:16 – Feyenoord heeft nog steeds geen behoefte voor instroming van haar beloftenelftal in de voetbalpiramide. De club uit Rotterdam-Zuid gaat het voorbeeld van veel andere betaald voetbalclubs nog niet volgen.



"Wij horen niet thuis in het rijtje met clubs dat heeft laten weten interesse te hebben met het beloftenelftal mee te draaien in de voetbalpiramide. Pas wanneer de structuur van de competities verandert, gaan wij ons opnieuw beraden", bevestigt een woordvoerder van Feyenoord aan het Algemeen Dagblad.



Na de intrede van een aantal beloftenploegen in de Jupiler League en de hoogste amateurdivisies is het nu niet meer mogelijk om direct in de top in te stromen. Als een betaald voetbalclub in de piramide wil uitkomen, dan moet er in de vijfde klasse begonnen worden. SC Heerenveen heeft ook te maken met dit probleem, waar de KNVB mogelijk nog een oplossing voor gaat zoeken.