Vlaar is weer wedstrijdfit en stapt op vliegtuig naar Lyon

11:30 – Goed nieuws voor AZ. Ron Vlaar is volledig hersteld van zijn knieblessure en reist daarom met de Alkmaarse club mee naar Zuid-Frankrijk, waar donderdagavond de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon gespeeld wordt. Ook winteraanwinst Jonas Svensson is van de partij.



Vlaar speelde zijn laatste wedstrijd voor op 3 december (Excelsior-AZ) en stond dus al 2,5 maand aan de kant bij de Alkmaarders. Het is niet bekend of de centrale verdediger in de basis zal starten bij de ploeg van coach John van den Brom. Het wordt voor AZ een hels karwei om de achtste finale van de Europa League te bereiken, omdat de eerste wedstrijd tegen Lyon in Alkmaar met 1-4 verloren werd.



Memphis Depay zal niet meedoen bij Lyon, omdat hij eerder dit seizoen al voor Manchester United in actie kwam in de Europa League.