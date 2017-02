Liverpool trekt bijna 60 miljoen euro voor nieuw complex

14:33 – Liverpool gaat op korte termijn een nieuw trainingscomplex bouwen. De Engelse club trekt daar maar liefst 50 miljoen pond, omgerekend bijna 60 miljoen euro, voor uit. Het complex zal in Kirkby, waar ook het huidige jeugdcomplex al is gevestigd, worden gebouwd.



Onderdeel van de plannen van Liverpool zijn verbeterde voetbalvelden, een renovatie van de huidige faciliteiten en een overdekt hoofdveld. De Engelse club neemt door de verhuizing naar Kirkby afscheid van Melwood, het complex dat al sinds 1959 dienst deed als trainingscomplex van de ploeg die in 2005 de Champions League won.



Hoewel het niet makkelijk zal zijn om afscheid te nemen van Melwood, is het volgens operationeel manager Andy Hughes een onvermijdelijke stap. "Wij erkennen dat Melwood een belangrijke rol heeft gespeeld in het succes van de club. Het vormt een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis, maar de locatie is vanwege de beperkte ruimte echter niet meer toereikend voor onze ambities voor de lange termijn."