Pa-Modou Kah kondigt op emotionele wijze afscheid aan

Pa-Modou Kah stopt met voetballen. De 36-jarige verdediger heeft op de website van zijn club Vancouver Whitecaps zijn afscheid aangekondigd. Dat deed de Noorse oud-speler van Roda JC met een emotionele brief aan zijn dochter Nahla.



"Je weet nooit wanneer de dag aanbreekt en hoe oud je bent om er klaar voor te zijn. Nou, ik kan je vertellen: je bent nooit klaar om met voetbalpensioen te gaan. Maar door jou, mijn dochter, kan ik met voldoening terugkijken en vooruitkijken naar een nieuw hoofdstuk in mijn leven", schrijft Kah. "Natuurlijk wilde ik doorgaan tot mijn veertigste, maar de tijd is gekomen. Het stelt me gerust dat jij, hoe klein je ook bent, weet dat papa voor altijd ergens op dat veld staat. Ik sta daar nog steeds om jou op de tribune te zien zitten. Niet meer als speler, maar als trainer", aldus de Noorse verdediger.



Kah speelde in het verleden, tussen 2004 en 2010, 207 wedstrijden voor Roda JC. Deze tijd is hem zeer veel waard. "Mijn droom kwam uit bij Roda JC, waar ik zeven jaar speelde. Deze club zal altijd een speciale plaats in mijn hart hebben. Ik heb hoogte- en dieptepunten meegemaakt in Kerkrade, maar het was de meest gedenkwaardige periode van mijn carrière. Hebben jullie mijn doelpunt gezien?", vraagt Kah, die doelt op zijn ongelofelijke omhaal tegen VVV-Venlo.



"Het is ook de plaats waar ik jouw mama heb leren kennen. Daarom is het mijn tweede thuis gekomen. Ik hoop ooit terug te keren als trainer en de fans vervolgens trots te maken", stelt de verdediger, die zijn vrouw in 2005 verloor door een auto-ongeluk.



Lees de emotionele brief van Kah hier.



De weergaloze goal van Kah tegen VVV: