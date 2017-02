Basisplaatsen voor Lens, Van Persie, Blind en Huntelaar

17:42 – Hoewel de meeste Europa League-duels donderdag worden afgewerkt, staan er ook woensdagavond al drie aardige potjes ophet programma. En met de nodige Nederlandse inbreng. Zo staan Jeremain Lens en Robin van Persie allebei in de basis.



Het duo wil met Fenerbahçe de vorige week opgelopen 1-0 nederlaag tegen FC Krasnodar wegpoetsen. Trainer Dick Advocaat heeft overigens nog een Nederlander in zijn wedstrijdselectie, maar Gregory van der Wiel moet vanaf de bank beginnen.



Op Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar wacht een naar verwachting makkelijkere opdracht. Vorige week wonnen hun clubs Manchester United (tegen Saint-Etienne) en Schalke 04 (tegen PAOK Thessaloniki) allebei met 3-0. Zij moeten in de return ervoor zorgen dat hun ploeg niet onverhoopt in de problemen komt.



Voor Huntelaar is het overigens zijn eerste basisplaats sinds 26 oktober (een bekerwedstrijd tegen 1. FC Nürnberg). Kort daarna raakte de aanvaller ernstig geblesseerd.