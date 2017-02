Excelsior stuurt huurling Owusu terug naar Ajax

19:03 – De verhuurperiode van Ajacied Leeroy Owusu aan Excelsior is vroegtijdig tot een einde gekomen. De rechtsback werd een paar weken terug al uit de selectie van de nummer zeventien van de Eredivisie gezet en mag nu terugkeren naar Amsterdam, zo weet RTV Rijnmond.



De technische was ontevreden over het gedrag en de instelling van de twintigjarige Owusu. Na een korte verbanning mocht hij terugkeren bij de hoofdmacht, maar de onvrede bleef. Hij werd ook niet geselecteerd voor de wedstrijden tegen FC Twente en Heracles Almelo. Daarop werd besloten hem terug te sturen naar Ajax. Echter mag hij dit seizoen niet spelen voor zowel Ajax als Jong Ajax, omdat de terugkeer buiten de transferperiode plaatsvindt.



Owusu speelde slechts zeven keer voor Excelsior, waarvan twee keer in de KNVB-beker. Opvallend is dat hij wel in al die wedstrijden in de basis opstelling begon en slechts een keer – zeven minuten voor tijd – gewisseld werd. Ook scoorde hij nog tijdens de openingsronde van het seizoen. Tijdens de met 1-2 gewonnen wedstrijd bij FC Twente maakte hij de tweede Rotterdamse treffer.