Alves op de bank bij Juventus, Leicester City met Musa

20:15 – Porto wisselt dit seizoen veel op het middenveld. Tegen Juventus krijgen Danilo Pereira (oud-Roda JC), Héctor Herrara en Yacine Brahimi de kans om zich te onderscheiden. Bij de Italianen speelt Dani Alves niet, want Stephan Lichtsteiner krijgt de voorkeur. Leonardo Bonucci is er niet bij na zijn aanvaring met trainer Massimiliano Allegri. Mario Mandzukic keert terug van een schorsing, waardoor hij het competitieduel met Palermo miste.



Opstelling Porto: Casillas; Maxi Pereira, Marcano, Felipe, Alex Telles; Danilo Pereira; Herrera, Ruben Neves, Brahimi; Andre Silva, Soares



Opstelling Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain



Bij Sevilla is er in de basisopstelling plaats voor Mariano. Hij vervangt rechtsback Gabriel Mercado, die een schorsing uitzit. Verder is de opstelling ongewijzigd vergeleken met die van afgelopen weekend tegen Eibar. Leicester City speelde zaterdag in de FA Cup en manager Claudio Ranieri gaf daarom een groot deel van de selectie rust. Alleen Ahmed Musa stond afgelopen weekend tegen Millwall ook in de basisopstelling.



Opstelling Sevilla: Sergio Rico; Mariano, Lenglet, Rami, Escudero; N'Zonzi, Nasri; Sarabia, Correa, Vitolo; Jovetic



Opstelling Leicester City: Schmeichel; Simpson, Huth, Morgan, Fuchs; Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton; Vardy, Musa