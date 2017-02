Real Madrid verliest na belabberde start bij Valencia

20:39 – Valencia heeft de spanning in La Liga volledig teruggebracht. Real Madrid hoopte tijdens een inhaalwedstrijd uit te kunnen lopen op haar concurrenten, maar verloor met 2-1 bij de nummer vijftien. Dit kwam voornamelijk door rampzalige openingsfase, waarin de Madrilenen twee goals moesten slikken.



Real Madrid begon uiterst belabberd, na tien minuten keek de ploeg al tegen een 2-0 achterstand aan. De openingstreffer was er een van grote schoonheid. Simone Zaza nam een pass op kniehoogte goed aan en schoot vervolgens knap uit de draai de bal in de verre hoek. Luttele minuten later stond de verdediging van De Koninklijke helemaal verkeerd bij een counter en Fabian Orellana rondde prima af.



Het voordeel voor de koploper van de Primera División was dat de ploeg tijd zat had om te reageren. Vlak voor rust gebeurde dat via Cristiano Ronaldo. De Portugese ster kopte een voorzet uitstekend binnen. Zinédine Zidane bracht na rust onder andere Gareth Bale in de ploeg, maar het mocht niet baten. Sterker nog, Valencia had misschien wel een strafschop moeten hebben, terwijl Raphael Varane achterin liep te schutteren. Dani Parejo en Zaza schoten echter niet met scherp. Bale had in de slotfase nog een kopkans, maar die werd ternauwernood van richting veranderd.



Real Madrid heeft nu een voorsprong van één punt op nummer twee Barcelona en moet nóg een wedstrijd inhalen.