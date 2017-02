Zidane: "We hadden nog tachtig minuten, maar misten teveel"

22:16 – Real Madrid leed woensdag een 2-1 nederlaag bij Valencia. De thuisploeg legde de basis voor die zege in de eerste tien minuten, waarin het twee keer scoorde. Trainer Zinédine Zidane was na afloop dan ook niet tevreden over de start van de Madrileense ploeg.



"We verliezen de wedstrijd door die eerste tien minuten", vertelt de Franse manager op de clubwebsite. "We hadden daarna nog tachtig minuten de kans om terug te keren in de wedstrijd, maar we misten vandaag teveel mogelijkheden. Zij bleven goed samenspelen, zakten goed in en versloegen ons."



"Deze wedstrijd heeft aangetoond dat we altijd scherp moeten zijn en dat waren we in de eerste tien minuten niet", vervolgt Zidane. "Het heeft nu verder geen zin om voor deze nederlaag een schuldige aan te wijzen. We moeten vooral zorgen dat we zondag weer winnen."



Real Madrid heeft aankomend weekend namelijk weer een lastige trip voor de boeg. Nummer zes Villarreal ontvangt de koploper van La Liga dan.