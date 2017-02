Jovetic: "In de CL moet elke kans die je krijgt een goal zijn"

22 februari 2017 – Sevilla won woensdagavond met 2-1 van Leicester City in de eerste achtste finale van deChampions League. Toch baalde Stevan Jovetic na afloop van het feit dat de Spanjaarden slechts met een doelpunt verschil wisten te winnen van de Engels kampioen.



"We hadden veel kansen en moesten vaker scoren", vertelt de Montenegrijn op de website de UEFA. "In de Champions League moet elke kans die je krijgt een doelpunt zijn. Gebeurt dat niet, dan wordt het vanzelf een stuk moeilijker."



"Dat Leicester nu uit heeft gescoord is voor hen heel belangrijk. Al waren we ook als we met 2-0 had gewonnen nog niet klaar geweest", vervolgt Jovetic. "Nu moeten we daar voor de winst gaan. Met een dubbele voorsprong hadden we toch iets rustiger kunnen afreizen."