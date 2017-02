Santo baalt na rood Telles: "Brych had iets anders kunnen doen"

22 februari 2017 – FC Porto verloor woensdagavond met 0-2 in eigen huis van Juventus. Dat echter anders kunnen zijn als na een klein halfuur Alex Telles niet zijn tweede gele kaart had gekregen. Volgens manager Nuno Espírito Santo was de beslissing van scheidsrechter Felix Brych niet per se de juiste.



"Hij had het ook op een andere manier kunnen oplossen", stelde Santo na afloop op de persconferentie. "We zullen van deze tegenslag uiteindelijk alleen maar sterker worden, maar in de wedstrijd zelf was het toch zwaar met tien man.



"Om nu nog door te gaan, dat is een lastig verhaal. Maar het is niet onmogelijk. We moeten in ieder geval nooit opgeven. We gaan naar Turijn om te knokken", aldus de Portugse trainer.