Cazorla dit seizoen niet meer in actie door enkelblessure

11:45 – Het seizoen zit er al op voor Santi Cazorla. De 32-jarige middenvelder van Arsenal heeft te veel last van een enkelblessure om deze jaargang nog in actie te kunnen komen. Cazorla richt zich er volledig op om vanaf komend seizoen weer fit te zijn.



Cazorla zit al ruim vier maanden in de lappenmand. De Spanjaard liep de kwetsuur medio oktober op in de wedstrijd tegen Ludogorets Razgrad in de groepsfase van de Champions League. In december ging hij onder het mes, waarna manager Arsene Wenger de hoop uitsprak dit seizoen nog over Cazorla te kunnen beschikken. Die hoop blijkt echter ijdel.



Arsenal kocht Cazorla in de zomer van 2012 voor 19 miljoen euro van Málaga CF.