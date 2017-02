Aanklager onderzoekt oerwoudgeluiden richting Onana

17:16 – De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart naar oerwoudgeluiden tijdens het duel tussen Vitesse en Ajax in de Gelredome. Tijdens de wedstrijd werd Ajax-doelman André Onana meerdere keren racistisch bejegend. De aanklager gaat de beelden bestuderen en heeft beide clubs naar een verklaring gevraagd.



Tijdens het vooronderzoek wordt gekeken naar welke maatregelen Vitesse heeft genomen om de spreekkoren te voorkomen en wat er tijdens en na de wedstrijd aan is gedaan. Na het bekijken van de beelden en het horen van de verklaringen van beide clubs bepaalt de aanklager of er wel of geen schikkingsvoorstel wordt gedaan, zo meldt de KNVB.



Wanneer Vitesse kan bewijzen dat er alles aan is gedaan om spreekkoren te voorkomen dan wordt er geen straf opgelegd. De club uit Arnhem heeft inmiddels al een excuus aangeboden aan Ajax en Onana. De Amsterdammers wonnen de wedstrijd in de Gelredome met 0-1.