Bosz kiest voor verwachte namen tegen Legia Warschau

17:54 – Ajax treedt donderdagavond aan tegen Legia Warschau in dezelfde opstelling als tijdens het laatste competitieduel met Vitesse. Dat betekent dat Jaïro Riedewald opnieuw op de linksbackpositie speelt in plaats van de geblesseerde Daley Sinkgraven.



De enige wijzigingen ten opzichte van de uitwedstrijd tegen Legia Warschau zijn het ontbreken van Sinkgraven en Kenny Tete. Laatstgenoemde kreeg in Polen een rode kaart en is geschorst voor de return. De overige namen op het wedstrijdformulier zijn gelijk. Aanwinst David Neres zit voor het eerst op de bank bij Ajax en dat gaat ten koste van Justin Kluivert.



Bij Legia Warschau ook een wijziging in de basisopstelling. Voormalig FC Groningen-speler Thomas Necid begon in de uitwedstrijd nog in de basis, maar moet nu toekijken vanaf de bank. In zijn plaats speelt de Pools international Michał Kucharczyk.



Opstellingen

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Riedewald, Viergever; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg en Younes

Legia: Malarz, Pazdan, Jodlowiec, Dabrowski, Guilherme, Odjidja, Qazaishvili, Hlousek, Kopczynskim, Kucharczyk en Broz